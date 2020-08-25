Три человека погибли и двое пострадали при столкновении легковушки с дорожной техникой под Петербургом — видео

На автодороге "Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области три человека погибли в результате столкновения автомобиля с дорожной спецтехникой.
Как стало известно Лайфу, автомобиль Volkswagen Passat врезался в КамАЗ и отлетел в машину, делавшую дорожную разметку. Погибли водитель и два пассажира легковушки. Также пострадали двое рабочих.
Причины ДТП устанавливаются.
Массовое ДТП с бензовозом произошло в Петербурге. Есть жертвы — видеоВ районе аварии образовалась длинная пробка.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом.