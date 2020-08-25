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Три человека погибли и двое пострадали при столкновении легковушки с дорожной техникой под Петербургом — видео

Причины инцидента выясняются.

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Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На автодороге "Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области три человека погибли в результате столкновения автомобиля с дорожной спецтехникой.

Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Как стало известно Лайфу, автомобиль Volkswagen Passat врезался в КамАЗ и отлетел в машину, делавшую дорожную разметку. Погибли водитель и два пассажира легковушки. Также пострадали двое рабочих.

Причины ДТП устанавливаются.

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