Три человека погибли и двое пострадали при столкновении легковушки с дорожной техникой под Петербургом — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На автодороге "Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области три человека погибли в результате столкновения автомобиля с дорожной спецтехникой.

Как стало известно Лайфу, автомобиль Volkswagen Passat врезался в КамАЗ и отлетел в машину, делавшую дорожную разметку. Погибли водитель и два пассажира легковушки. Также пострадали двое рабочих.

Причины ДТП устанавливаются.