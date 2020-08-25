Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на октябрь

Своё предложение парламентарий обосновал тем, что в России ежедневно выявляется около пяти тысяч случаев коронавируса. По мнению Власова, перенос начала учебного года на месяц не даст спровоцировать новую вспышку инфекции.

— Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру, — отметил депутат.