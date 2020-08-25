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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на октябрь

По его мнению, перенос не даст спровоцировать новую вспышку CoViD-19.

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Фото © Pixabay

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил перенести начало учебного года на 1 октября, сообщает РИА "Новости".

Своё предложение парламентарий обосновал тем, что в России ежедневно выявляется около пяти тысяч случаев коронавируса. По мнению Власова, перенос начала учебного года на месяц не даст спровоцировать новую вспышку инфекции.

Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру, — отметил депутат.

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