Крым возглавил рейтинг мест отдыха россиян на осень

Большинство жителей России осенью 2020 года на отдых планируют отправиться в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Помимо полуострова россияне чаще других называли курорты Краснодарского края, Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

Самым популярным внешним направлением стала Турция.

Отмечается, что осенью отдохнуть планируют 32% россиян, 15% из которых хотят провести отпуск дома. Лишь 8% уедут в деревню или на дачу, 7% — в поездки по стране, а 2% — за границу. При этом чаще осенний отдых выбирают мужчины (33% против 29% женщин).

Кроме того, опрос показал, что больше всего поклонников осеннего отпуска среди людей с зарплатой выше 80 тысяч рублей. Таких оказалось 37% респондентов.

В исследовании приняли участие свыше 1,6 тысячи человек из 331 населённого пункта. Опрос проводился с 17 по 24 августа.