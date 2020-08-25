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Синоптики пообещали россиянам аномально тёплый конец лета

Особенно тёплым он будет на Урале и в Поволжье.

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Практически на всей территории России температура в конце лета установится выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется, — цитирует его ТАСС.

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре

До прихода осени осталось чуть более недели.

Особенно повезёт жителям Урала и Поволжья, где температура установится выше нормы на 4–6 градусов, при этом в Челябинской и Свердловской областях даже на восемь градусов.

Но будут и исключения. Так, в Якутии, Магаданской области, на Чукотке, Камчатке и в центральных регионах Хабаровского края температура прогнозируется около или ниже нормы.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве лето задержится ещё на две недели.

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