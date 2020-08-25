Синоптики пообещали россиянам аномально тёплый конец лета

Практически на всей территории России температура в конце лета установится выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется, — цитирует его ТАСС.

Особенно повезёт жителям Урала и Поволжья, где температура установится выше нормы на 4–6 градусов, при этом в Челябинской и Свердловской областях даже на восемь градусов.

Но будут и исключения. Так, в Якутии, Магаданской области, на Чукотке, Камчатке и в центральных регионах Хабаровского края температура прогнозируется около или ниже нормы.