СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Причиной этого является то, что необходимые поправки не были внесены в постановление правительства 2005 года "Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО". Кроме того, как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве юстиции, указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО ещё находится на регистрации в ведомстве. Ожидается, что подзаконный акт будет зарегистрирован на текущей неделе.