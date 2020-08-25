СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Страховые компании пока не могут воспользоваться законом об индивидуализации тарифов ОСАГО, вступившим в силу 24 августа.
Причиной этого является то, что необходимые поправки не были внесены в постановление правительства 2005 года "Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО". Кроме того, как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве юстиции, указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО ещё находится на регистрации в ведомстве. Ожидается, что подзаконный акт будет зарегистрирован на текущей неделе.
Само же указание ЦБ вступит в силу спустя 10 дней после момента опубликования. Таким образом, отмечает издание, страховые компании начнут назначать индивидуальные тарифы через две недели.
В ЦБ сообщили, что не рассчитывают на плавные изменения на рынке ОСАГО и не ожидают роста средней стоимости полиса в связи с реформой.
С 24 августа вводятся персональные тарифы. Главные изменения в ОСАГОС 24 августа 2020 года вступают в силу серьёзные изменения в закон об ОСАГО. Каждого водителя ждёт персональный тариф. Для кого полис подорожает, а кто будет платить меньше?
Напомним, вступивший в силу накануне закон позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса.