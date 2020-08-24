С 24 августа вводятся персональные тарифы. Главные изменения в ОСАГО

С 24 августа 2020 года вступают в силу серьёзные изменения в закон об ОСАГО. Каждого водителя ждёт персональный тариф. Для кого полис подорожает, а кто будет платить меньше?

Как следует из поправок к закону об ОСАГО, теперь страховщики будут назначать тариф по "автогражданке" персонально каждому водителю. Зависеть это будет от целого ряда факторов. В частности, от количества грубых нарушений Правил дорожного движения.

Среди них — проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также выезд на полосу встречного движения. Впрочем, тут есть нюанс. Все эти нарушения должны были выявлены непосредственно инспектором ДПС на дороге, а не камерами автоматической фотовидеофиксации. Максимальный тариф грозит тем водителям, которых раньше лишали прав.

Одновременно с поправками к закону вступает в силу указание Центробанка. В нём определяется тарифный коридор, в пределах которого страховые компании могут устанавливать стоимость полиса. Для владельцев легковых машин — физических лиц он расширяется на 10%. Если раньше базовый тариф для них составлял от 2746 до 4942 рублей, то станет — от 2476 до 5492.

Если машина принадлежит юридическому лицу, то тарифный коридор расширится на 20%. Причём как вверх, так и вниз. То же самое касается и владельцев грузовиков.

Меньше всего меняется тарифный коридор для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев — нижняя планка опустится на 5%. Верхняя остаётся прежней. Больше всего коридор расширяется для владельцев такси. На 30% вверх и вниз.

Меняется и коэффициент возраст-стаж. Например, он вырастет для водителей в возрасте от 22 до 24 лет, у которых стаж три-четыре года. Он повышается с 1,04 до 1,08. При этом для пожилых водителей коэффициент, наоборот, снижается. Это касается людей старше 59 лет со стажем управления более трёх лет. Например, если пожилой человек за рулём более 14 лет, то коэффициент для него составит 0,90. Раньше был 0,93.

— С новыми поправками, которые вступят в силу 24 августа, рынок ОСАГО перейдёт в ещё более зрелую форму, — считает ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. — У страховщиков появится больше гибкости в определении стоимости тарифов. Это смогут оценить водители предпенсионного возраста и старше, для которых ОСАГО при прочих равных условиях станет обходиться дешевле.

Также будут смягчены региональные коэффициенты. По словам Павла Уткина, все эти новшества в совокупности позволят водителю получить более корректные оценки своих рисков, что в теории приведёт к более справедливой цене полиса. В частности, в расчёт могут попасть такие индивидуальные факторы, как лишение прав, езда на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скорости.