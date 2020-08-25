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Трамп заявил, что в США никогда не будет социализма

При этом он отметил, что хотел бы получить "социалистические" цены на лекарства.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты никогда не превратятся в социалистическую страну.

В некоторых социалистических странах самые низкие цены [на лекарства], так что единственное, что у меня есть с социализмом, — я хочу получить их цены, — отметил Трамп на съезде республиканцев в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Американский лидер добавил, что снижение цен на лекарства является одним из достижений его администрации.

"Получим скучную социалистическую страну". Трамп обозначил будущее США с Байденом

Американский лидер назвал своего оппонента "марионеткой левых экстремистов".

Ранее Лайф сообщал, что две главенствующие партии Америки официально выдвинули кандидатов на пост президента. От республиканцев им стал Трамп, а от демократов — Джо Байден. Президентские выборы пройдут 3 ноября.

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