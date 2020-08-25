Трамп заявил, что в США никогда не будет социализма

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты никогда не превратятся в социалистическую страну.

— В некоторых социалистических странах самые низкие цены [на лекарства], так что единственное, что у меня есть с социализмом, — я хочу получить их цены, — отметил Трамп на съезде республиканцев в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Американский лидер добавил, что снижение цен на лекарства является одним из достижений его администрации.