В Саратове отец устроил фотосессию обнажённой маленькой дочери на пляже

В Саратове задержали 56-летнего мужчину, которую устроил фотосессию своей обнажённой 10-летней дочери на пляже и в городском парке. Об этом сообщает портал "Версия Саратов" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что мужчина делал акцент на половых органах ребёнка. По данным СМИ, задержанный уже дал признательные показания.

Тем временем пресс-служба СУ СКР по Саратовской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с применением насилия".

— По данным следствия, в период с 13 августа по 21 августа 2020 года 56-летний житель города Саратова трижды совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям удалось установить психологический контакт с ребёнком и получить сведения о противоправных действиях. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.