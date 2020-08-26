На МКАД полностью сгорел грузовой автомобиль — видео

На МКАД в районе поворота на Гольяново сгорел грузовой автомобиль. В распоряжении Лайфа оказались видео с места происшествия.

На кадрах видно, как автомобиль охвачен пламенем, а также от него вверх идут густые клубы дыма. При этом очевидцы также рассказывают, что слышали звуки взрывов. На месте происшествия работают два пожарных расчёта, о пострадавших не сообщается.