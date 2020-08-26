На МКАД полностью сгорел грузовой автомобиль — видео

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На МКАД в районе поворота на Гольяново сгорел грузовой автомобиль. В распоряжении Лайфа оказались видео с места происшествия.
На кадрах видно, как автомобиль охвачен пламенем, а также от него вверх идут густые клубы дыма. При этом очевидцы также рассказывают, что слышали звуки взрывов. На месте происшествия работают два пожарных расчёта, о пострадавших не сообщается.
В Приморье водитель сбил участников ДТП и двух патрульных, после чего скрылсяВ общей сложности госпитализировано 8 человек.
Что стало причиной аварии, пока не известно.