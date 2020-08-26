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Беспорядки в столице Висконсина вспыхнули с новой силой — видео

Их участники пытались взять штурмом здание окружного суда, некоторые из них были с оружием.

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В американском городе Кеноша, столице штата Висконсин, началась новая волна уличных беспорядков, причиной которых стало применение оружия полицейскими против афроамериканца Джейкоба Блейка. Видеозаписи с места событий публикуют пользователи соцсетей.

Как видно на представленных кадрах, собравшиеся игнорируют введённый ранее в городе комендантский час. В свою очередь, введённый в штате режим ЧС, призванный усилить возможности властей по нормализации ситуации, не особо справляется с этим.

На одной из записей запечатлена ситуация возле окружного суда, с которой началась стычка. Там собралось большое количество людей, которые пытаются преодолеть ограждение, выставленное по периметру. Вскоре на месте появились силовики, они оттеснили протестующих, те в ответ начали бросать в них всё, что попадается под руку, и пытались заблокировать бронемобиль мусорными баками.

Многие из пришедших были в противогазах, а некоторые взяли с собой ещё и фейерверки и с переменным успехом пытались забрасывать их в ряды правоохранителей в ответ на летящие с той стороны гранаты со слезоточивым газом.

Протестующие также попытались дать отпор снайперам, которые сидели на крыше суда и, по словам очевидцев, стреляли по людям из пневматического оружия. После того как одни подсвечивали правоохранителя фонариком, другие наводили ему на лицо лазерную указку.

В настоящий момент стражи порядка оттесняют людей от здания кордонами из сотрудников и спецтехники, в некоторых местах активисты пытаются перекрыть улицы. При этом на некоторых видеозаписях можно заметить людей, которые пришли на митинг с оружием.

Напомним, беспорядки в городе Кеноша, штат Висконсин, начались после того, как прибывшие на вызов полицейские сделали несколько выстрелов в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, который разнимал уличный конфликт, но подоспевшие стражи порядки приняли его за зачинщика.

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