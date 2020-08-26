Беспорядки в столице Висконсина вспыхнули с новой силой — видео

Happening Now: Protest for Jacob Blake going on right now in Kenosha Wisconsin. Stand off with police. pic.twitter.com/Oq3PNa1wGw — Philly (@divahustle) August 26, 2020

В американском городе Кеноша, столице штата Висконсин, началась новая волна уличных беспорядков, причиной которых стало применение оружия полицейскими против афроамериканца Джейкоба Блейка. Видеозаписи с места событий публикуют пользователи соцсетей.

Как видно на представленных кадрах, собравшиеся игнорируют введённый ранее в городе комендантский час. В свою очередь, введённый в штате режим ЧС, призванный усилить возможности властей по нормализации ситуации, не особо справляется с этим.

The fence outside #Kenosha county courthouse won't last much longerpic.twitter.com/H9lrLiURrT — Crisis Intel 🚨 (@Crisis_Intel) August 26, 2020

На одной из записей запечатлена ситуация возле окружного суда, с которой началась стычка. Там собралось большое количество людей, которые пытаются преодолеть ограждение, выставленное по периметру. Вскоре на месте появились силовики, они оттеснили протестующих, те в ответ начали бросать в них всё, что попадается под руку, и пытались заблокировать бронемобиль мусорными баками.

Protest for Jacob Blake going on right now in Kenosha Wisconsin. Protesters making barricades. pic.twitter.com/JVnMyQ2bTA — Philly (@divahustle) August 26, 2020

Многие из пришедших были в противогазах, а некоторые взяли с собой ещё и фейерверки и с переменным успехом пытались забрасывать их в ряды правоохранителей в ответ на летящие с той стороны гранаты со слезоточивым газом.

Police and rioters continue to battle with each other in the streets of Kenosha. pic.twitter.com/NeMzglNQLt — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) August 26, 2020

Протестующие также попытались дать отпор снайперам, которые сидели на крыше суда и, по словам очевидцев, стреляли по людям из пневматического оружия. После того как одни подсвечивали правоохранителя фонариком, другие наводили ему на лицо лазерную указку.

В настоящий момент стражи порядка оттесняют людей от здания кордонами из сотрудников и спецтехники, в некоторых местах активисты пытаются перекрыть улицы. При этом на некоторых видеозаписях можно заметить людей, которые пришли на митинг с оружием.

A few people with guns just arrived. They’re now strategizing with some people in the crowd about formations. One just said, “we’ll shoot our way out if we have to.”



“Let’s hope it doesn’t come to that,” someone responded. pic.twitter.com/XRlLnYLXyE — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) August 26, 2020