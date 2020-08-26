Не забывайте зонтики. Синоптики не порадовали жителей Москвы прогнозом погоды на 26 августа

В российской столице в среду ожидается облачная погода и дождь. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов. Юго-западный и западный ветер будут дуть со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм рт. ст.