В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин на улице

В Новосибирске сотрудники местной полиции и следователи СК РФ задержали подозреваемого в нападении на женщин в Дзержинском районе, в том числе в городском парке "Берёзовая роща". Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уточняется, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности, 45-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина 8 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел в парке 32-летнюю женщину, после чего подошёл к ней со спины, схватил за шею, начал сдавливать, от чего потерпевшая потеряла сознание. После этого злоумышленник совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединённого с угрозой убийством". Подозреваемому уже предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.