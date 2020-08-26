Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин на улице

Правоохранителям известно уже о двух пострадавших жительницах города.

225

Фото © Orlando Barría / EPA / TASS

В Новосибирске сотрудники местной полиции и следователи СК РФ задержали подозреваемого в нападении на женщин в Дзержинском районе, в том числе в городском парке "Берёзовая роща". Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уточняется, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности, 45-летний местный житель.

В Москве неизвестный напал с ножом на продавщицу секс-шопа

У женщины диагностировали ушиб лица и порезы.

По версии следствия, мужчина 8 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел в парке 32-летнюю женщину, после чего подошёл к ней со спины, схватил за шею, начал сдавливать, от чего потерпевшая потеряла сознание. После этого злоумышленник совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединённого с угрозой убийством". Подозреваемому уже предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Повалил на землю и воткнул нож. В Анапе мужчина напал на 11-летнюю девочку

Раненую госпитализировали, у неё оказалась повреждена почка.

Также отмечается, что в материалах дела есть сведения о совершении мужчиной ещё одного нападения на женщину в том же районе. Кроме того, его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в Новосибирске.

Выбор редакции

Loading...