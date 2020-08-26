В Забайкалье маленький ребёнок находится в реанимации после нападения бездомной собаки

В Забайкальском крае бездомная собака напала на ребёнка. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Отмечается, что инцидент произошёл 24 августа в селе Бырка. Мальчик со множественными укусами головы, тела, рук и ног находится в отделении реанимации краевой детской больницы, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

По данным следствия, должностные лица органов местного самоуправления Приаргунского района не приняли должных мер по отлову безнадзорных животных на территории района, в результате чего бездомная собака напала на четырёхлетнего ребёнка.