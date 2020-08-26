В Забайкалье маленький ребёнок находится в реанимации после нападения бездомной собаки

В Забайкальском крае бездомная собака напала на ребёнка. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Отмечается, что инцидент произошёл 24 августа в селе Бырка. Мальчик со множественными укусами головы, тела, рук и ног находится в отделении реанимации краевой детской больницы, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.
От хищников спасали две собаки. В Иркутской области в тайге заблудился рыбакРади него создали поисковую группу, но он нашёлся сам.
По данным следствия, должностные лица органов местного самоуправления Приаргунского района не приняли должных мер по отлову безнадзорных животных на территории района, в результате чего бездомная собака напала на четырёхлетнего ребёнка.
В данный момент следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая причинение тяжкого вреда здоровью человека".