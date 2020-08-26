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Помпео заявил, что США покинули "вредный" ДРСМД для "сдерживания российской агрессии"

По его мнению, политика Дональда Трампа помогла Америке "стать первой".

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Фото © Orlando Barría / EPA / TASS

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии заявил о намерении Вашингтона заняться разработкой ракет средней и малой дальности после выхода страны из "вредного" ДРСМД с Россией.

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Эти испытания стали возможны после того, как 2 августа утратил силу Договор о РСМД в связи с выходом из него США.

Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию, — отметил Помпео.

По его мнению, благодаря политике президента страны Дональда Трампа США снова "стали первыми в мире", а имя самого главы Белого дома не сделало его "самым популярным человеком" в других странах мира.

Не забыл Помпео и обратить внимание на отношения США и Китая. По мнению главы внешнеполитического ведомства, КНР не приняла никаких мер для предотвращения распространения нового коронавируса, а президент Трамп яро отстаивает интересы Штатов в отношении Пекина.

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В ведомстве не согласились с позицией экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, изложенной в его мемуарах.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля 2019 года закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.

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