Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии заявил о намерении Вашингтона заняться разработкой ракет средней и малой дальности после выхода страны из "вредного" ДРСМД с Россией.

— Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию, — отметил Помпео.

По его мнению, благодаря политике президента страны Дональда Трампа США снова "стали первыми в мире", а имя самого главы Белого дома не сделало его "самым популярным человеком" в других странах мира.

Не забыл Помпео и обратить внимание на отношения США и Китая. По мнению главы внешнеполитического ведомства, КНР не приняла никаких мер для предотвращения распространения нового коронавируса, а президент Трамп яро отстаивает интересы Штатов в отношении Пекина.