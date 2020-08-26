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Почти треть работающих родителей в России решили взять выходной 1 сентября

При этом больше половины не намерены этого делать.

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Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

В России практически каждый третий родитель, чей цветок жизни пойдёт 1 сентября в школу, планирует избавиться от необходимости посещать в этот день работу и взять выходной или даже отпуск. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса.

Опрос показал, сколько россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Одна вакцина в стране уже зарегистрирована и ещё несколько в работе.

По его результатам, 31% респондентов планируют поступить именно так, при этом женщины хотят уйти с работы чаще мужчин — 33% и 29% соответственно.

При этом отмечается, что больше половины опрошенных родителей — 52% — не собираются провожать детей в школу 1 сентября и брать ради этого выходной.

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