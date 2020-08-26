Apple откроет плавучий магазин

В Сингапуре появится первый в мире магазин Apple на воде. Плавучая конструкция в форме шара будет выполнена в футуристическом стиле.
Магазин будет открыт в заливе Марина Бэй, его фасад покроют панелями с неоновыми световыми линиями — согласно задумке, они будут подсветкой вечером и ночью. На нём также будет красоваться логотип компании.
Поплыли в магазин! В Дубае открылся первый супермаркет на водеМагазин рассчитан на тех, кто находится в море и не хочет возвращаться на берег за теми или иными вещами.
Этот магазин станет третьим по счёту в Сингапуре и 512-м в мире. Он будет местом для творчества и выражения своих идей, отмечается на сайте Apple.
Напомним, неделю назад капитализация Apple достигла $2 триллионов, что стало очередным рекордом компании.