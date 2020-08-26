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Стало известно, сколько готовы выделить родители на "школьные" покупки

Отмечается, что многие из них также решили оплачивать дополнительное образование.

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Фото © Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС

Согласно опросам, проведённым среди родителей, чьи дети уже совсем скоро отправятся навстречу знаниям, треть из них — 33% — планирует потратить на подготовку к школе сумму в пределах от пяти до 10 тысяч рублей, однако некоторые готовы выделить и более 30 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

21% родителей потратит на подготовку к школе от 10 до 20 тысяч рублей, 20% — от трёх до пяти тысяч, 12% — менее трёх тысяч рублей, 7% — от 20 до 30 тысяч рублей, и 7% респондентов планируют потратить более 30 тысяч рублей, — приводит агентство данные исследования.

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При этом для подавляющего большинства родителей самым сложным в подготовке представляется покупка одежды. Так считает 86% опрошенных. А наиболее дорогим пунктом, по мнению 4%, является покупка канцелярии, ещё 3% считают самыми небюджетными тратами цветы и подарки.

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Не менее единогласно родители заявили, что планируют отдать ребёнка в секции, кружки или на курсы, такое желание высказало 90% респондентов. Из них менее пяти тысяч рублей в качестве оплаты ежемесячно рассчитывает тратить 35% опрошенных, ещё 32% — от пяти до 10 тысяч. Готовы платить от 10 до 20 тысяч 15% родителей, и лишь 3% не планируют оплачивать подобные услуги.

Исследование проводилось среди родителей российских школьников средних и старших классов в период с 21 по 23 августа, в нём приняла участие тысяча взрослых.

Ранее Лайф сообщал, что почти треть работающих родителей в России решили взять выходной 1 сентября.

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