Стало известно, сколько готовы выделить родители на "школьные" покупки

Отмечается, что многие из них также решили оплачивать дополнительное образование.

Согласно опросам, проведённым среди родителей, чьи дети уже совсем скоро отправятся навстречу знаниям, треть из них — 33% — планирует потратить на подготовку к школе сумму в пределах от пяти до 10 тысяч рублей, однако некоторые готовы выделить и более 30 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

— 21% родителей потратит на подготовку к школе от 10 до 20 тысяч рублей, 20% — от трёх до пяти тысяч, 12% — менее трёх тысяч рублей, 7% — от 20 до 30 тысяч рублей, и 7% респондентов планируют потратить более 30 тысяч рублей, — приводит агентство данные исследования.

При этом для подавляющего большинства родителей самым сложным в подготовке представляется покупка одежды. Так считает 86% опрошенных. А наиболее дорогим пунктом, по мнению 4%, является покупка канцелярии, ещё 3% считают самыми небюджетными тратами цветы и подарки.

Не менее единогласно родители заявили, что планируют отдать ребёнка в секции, кружки или на курсы, такое желание высказало 90% респондентов. Из них менее пяти тысяч рублей в качестве оплаты ежемесячно рассчитывает тратить 35% опрошенных, ещё 32% — от пяти до 10 тысяч. Готовы платить от 10 до 20 тысяч 15% родителей, и лишь 3% не планируют оплачивать подобные услуги.

Исследование проводилось среди родителей российских школьников средних и старших классов в период с 21 по 23 августа, в нём приняла участие тысяча взрослых.