Задушила, сбросила в туалет и залила бетоном. Под Белгородом жена расправилась с мужем после 20 лет семейной жизни

Жительница Белгородской области жестоко расправилась с супругом спустя 20 лет семейной жизни. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Пара состояла в браке с октября 1999 года. В последнее время супруг начал злоупотреблять алкоголем и поднимать на жену руку. В августе минувшего года мужчина крепко выпил, и они вновь поссорились.

Когда муж уснул, 39-летняя женщина связала его по рукам и ногам, надела на голову полиэтиленовый пакет и задушила подушкой. После этого она завернула тело в ковёр и утопила в уличном туалете. На следующий день белгородка вызвала бетономешалку и залила выгребную яму.

Жена рассказала всем, что супруг пропал. В феврале родные подали заявление о его безвестном исчезновении, но в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что дело обстоит совсем иначе.

24 июля 2020 года тело извлекли из забетонированного туалета. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".