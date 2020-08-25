В Роспотребнадзоре назвали максимальный вес портфеля первоклассника

Вес портфеля первоклассника вместе с учебниками, тетрадями и канцелярскими принадлежностями не должен превышать полутора килограммов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растёт, книги тяжелеют, — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Требование веса рюкзака не более полутора килограммов относится также и к ученикам вторых классов.

Для школьников третьих-четвёртых классов вес не должен превышать двух килограммов, для пятых-шестых — не более 2,5, седьмых-восьмых — не более 3,5, а девятых-одиннадцатых — не более четырёх килограммов.

Без учебников вес портфелей или ранцев не должен быть свыше 700 граммов для начальных классов и не более одного килограмма для средних и старших классов.

Ранцы должны состоять из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием и формоустойчивой спинкой, которая полностью прилегает к спине учащегося и равномерно распределяет вес. Также необходимо наличие светоотражающих элементов и материалов контрастных цветов.