Взрыв произошёл в жилом доме в Москве — видео

🔥 На улице Кубинка прогремел мощный взрыв в жилом доме. Огонь охватил несколько квартир.



Информация о пострадавших уточняется. pic.twitter.com/XUszoy89ig — Москва 24 (@infomoscow24) August 26, 2020

В пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка в Москве прогремел взрыв. Кадры с места происшествия в соцсетях публикуют очевидцы.

Как сообщили Лайфу в МЧС, в здании начался пожар, на месте работают спасатели.

Фото © VK / mozhajka 1 / 2

По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб используют приставные штурмовые лестницы. С верхних этажей люди просят о помощи, десять человек уже спасены. Причины произошедшего уточняются.