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Взрыв произошёл в жилом доме в Москве — видео

После хлопка начался пожар.

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В пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка в Москве прогремел взрыв. Кадры с места происшествия в соцсетях публикуют очевидцы.

Как сообщили Лайфу в МЧС, в здании начался пожар, на месте работают спасатели.

Фото © VK / mozhajka

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По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб используют приставные штурмовые лестницы. С верхних этажей люди просят о помощи, десять человек уже спасены. Причины произошедшего уточняются.

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По последним данным, жертвами ЧП стали три человека, среди них малолетний ребёнок.

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