Взрыв произошёл в жилом доме в Москве — видео

🔥 На улице Кубинка прогремел мощный взрыв в жилом доме. Огонь охватил несколько квартир.— Москва 24 (@infomoscow24) August 26, 2020
Информация о пострадавших уточняется. pic.twitter.com/XUszoy89ig
В пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка в Москве прогремел взрыв. Кадры с места происшествия в соцсетях публикуют очевидцы.
Как сообщили Лайфу в МЧС, в здании начался пожар, на месте работают спасатели.
По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб используют приставные штурмовые лестницы. С верхних этажей люди просят о помощи, десять человек уже спасены. Причины произошедшего уточняются.
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублейПо последним данным, жертвами ЧП стали три человека, среди них малолетний ребёнок.
Ранее в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. Было повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.