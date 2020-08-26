Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Москве. Лайф публикует видео с места пожара

По последним данным, из здания спасено 13 человек.

1299

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве могла стать неисправность газовой колонки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

За взрывом последовал пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности.

Фото © VK / mskonline1

По данным Лайфа, из здания было эвакуировано 13 человек, несколько пострадало.

Взрыв произошёл в жилом доме в Москве — видео

После хлопка начался пожар.

Ранее в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. Было повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.

Выбор редакции

Loading...