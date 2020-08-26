Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Москве. Лайф публикует видео с места пожара

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве могла стать неисправность газовой колонки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Лайфа, из здания было эвакуировано 13 человек, несколько пострадало.

Ранее в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. Было повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.