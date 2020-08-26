Бой Сергея Харитонова и Денни Уильямса покажут в прямом эфире

Трансляцию большого боксёрского турнира увидят зрители РЕН ТВ 11 сентября вечером. Главным боем будет встреча Сергея Харитонова и Денни Уильямса.

Отметим, что Денни Уильямс — 47-летний тяжеловес, 16 лет назад отправил в нокаут Железного Майка.

Также в ходе турнира на ринг выйдут Павел Силягин и Орхан Гаджиев, а Фёдор Чудинов сразится с британским боксёром Умаром Садиком.

Чудинов проведёт первую защиту титула чемпиона WBA Gold. Сейчас на его счету 22 победы при 24 боях. У 32-летнего Садика 11 профессиональных боксёрских боёв, в 10 из который Умар одержал победу.

РЕН ТВ выступает как соорганизатор турнира, который пройдёт в подмосковных Химках. Он будет транслироваться эксклюзивно в прямом эфире. Организатором турнира выступает известный российский промоутер Владимир Хрюнов.