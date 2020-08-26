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Бой Сергея Харитонова и Денни Уильямса покажут в прямом эфире

Американский тяжеловес ранее нокаутировал Железного Майка.

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Фото © Pixabay

Трансляцию большого боксёрского турнира увидят зрители РЕН ТВ 11 сентября вечером. Главным боем будет встреча Сергея Харитонова и Денни Уильямса.

Отметим, что Денни Уильямс — 47-летний тяжеловес, 16 лет назад отправил в нокаут Железного Майка.

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22 июля мир отмечает Международный день бокса. По традиции в этот день в различных уголках планеты местные федерации бокса в честь праздника устраивают турниры, открытые тренировки, встречи болельщиков с иконами данного вида спорта.

Также в ходе турнира на ринг выйдут Павел Силягин и Орхан Гаджиев, а Фёдор Чудинов сразится с британским боксёром Умаром Садиком.

Чудинов проведёт первую защиту титула чемпиона WBA Gold. Сейчас на его счету 22 победы при 24 боях. У 32-летнего Садика 11 профессиональных боксёрских боёв, в 10 из который Умар одержал победу.

РЕН ТВ выступает как соорганизатор турнира, который пройдёт в подмосковных Химках. Он будет транслироваться эксклюзивно в прямом эфире. Организатором турнира выступает известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

В июле 30-летний россиянин Фёдор Чудинов раздельным решением судей победил 33-летнего француза Наджиба Мохаммеди в 12-раундовом поединке и стал обладателем титула WBA Interim.

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