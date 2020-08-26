Инженерки и социологини. На Украине узаконили феминитивы

Украинское Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрешило в официальных документах использовать феминитивы при обозначении профессий. Соответствующий указ размещён на сайте ведомства.
Ранее в государственный классификатор профессий были внесены изменения, различные должности упразднялись или получали новые наименования. Часть специальностей по-прежнему приводится в мужском роде, это не касается тех, что традиционно имеют только "женский" вариант наименования — горничная, швея.
Депутат поддержала употребление слов "редакторка" и "блогерка"По мнению Оксаны Пушкиной, гендерного равенства нужно добиваться и в русском языке.
При внесении записи о наименовании работы в кадровую документацию сотрудница имеет право попросить адаптировать название для обозначения лица женского пола. Так, инженер станет инженеркой, станочник — станочницей, а социолог — социологиней.
Ранее о будущем феминитивов рассказали эксперты.