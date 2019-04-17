Депутат поддержала употребление слов "редакторка" и "блогерка"

По мнению Оксаны Пушкиной, гендерного равенства нужно добиваться и в русском языке.

Депутат Госдумы, замглавы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина высказала поддержку в адрес использования феминитивов, в частности таких слов, как "редакторка" и "блогерка". По её мнению, в будущем это будет языковой нормой. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Язык — живой организм. Со временем они попадут в словарь. Я могу предположить, что время потребует введения этих норм в словари. Но только время всё расставит на свои места, — сказала Пушкина.

Она также добавила, что, являясь защитником прав женщин, выступает за гендерное равенство и будет его добиваться и "в языковой среде в том числе".