Работники похоронного бюро хотели забальзамировать труп, но тут покойница открыла глаза

Так как смерть Таймеши не рассматривалась как подозрительная, вскоре её тело передали семье для подготовки к погребению. Родственники отвезли его в похоронное бюро, где случилось то, что потрясло всех. Когда сотрудники собирались забальзамировать девушку и расстегнули мешок для трупов, они обнаружили, что покойница открыла глаза, пишет Metro .

Таймешу срочно доставили в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Она находится в критическом состоянии. Мать девушки никак не может прийти в себя. "У меня так тяжело на сердце. Кто-то объявил моего ребёнка мёртвым, а она даже не умерла", — поделилась она. При этом в истории много странностей. По словам адвоката, тётя Таймеши, работающая медсестрой, сказала приехавшим на первый вызов медикам, что у девушки прощупывается пульс. А полицейские видели, как она шевелится и дышит. Однако, несмотря на это, девушку всё равно объявили мёртвой. Сейчас проводится внутреннее расследование.