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Работники похоронного бюро хотели забальзамировать труп, но тут покойница открыла глаза

Сейчас девушка находится в больнице.

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Фото © Facebook / Shawn Ley

20-летнюю Таймешу Бошамп из Саутфилда, США, обнаружила без сознания её семья. Перепуганные родственники срочно вызвали скорую, и прибывшие медики принялись сражаться за жизнь девушки с особыми потребностями. Врачи пытались реанимировать её в течение получаса, но в итоге признали пациентку мёртвой.

Фото © Facebook / Shawn Ley

Так как смерть Таймеши не рассматривалась как подозрительная, вскоре её тело передали семье для подготовки к погребению. Родственники отвезли его в похоронное бюро, где случилось то, что потрясло всех. Когда сотрудники собирались забальзамировать девушку и расстегнули мешок для трупов, они обнаружили, что покойница открыла глаза, пишет Metro.

Таймешу срочно доставили в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Она находится в критическом состоянии. Мать девушки никак не может прийти в себя. "У меня так тяжело на сердце. Кто-то объявил моего ребёнка мёртвым, а она даже не умерла", — поделилась она. При этом в истории много странностей. По словам адвоката, тётя Таймеши, работающая медсестрой, сказала приехавшим на первый вызов медикам, что у девушки прощупывается пульс. А полицейские видели, как она шевелится и дышит. Однако, несмотря на это, девушку всё равно объявили мёртвой. Сейчас проводится внутреннее расследование.

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