Парашют для собак-десантников создали в России

В России создали парашют для десантирования служебных собак, рассказал гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в интервью ТАСС .

По задумке разработчиков, подвесная система применяется вместе с парашютными системами специального назначения. Её передали в Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны РФ, где она будет опробована.