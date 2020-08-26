Парашют для собак-десантников создали в России

В России создали парашют для десантирования служебных собак, рассказал гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в интервью ТАСС.
По задумке разработчиков, подвесная система применяется вместе с парашютными системами специального назначения. Её передали в Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны РФ, где она будет опробована.
— Планируемый срок окончания работ — декабрь 2021 года, — уточнил Насенков.
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