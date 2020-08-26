"Пять дней со связанными руками". Основатель "Додо пиццы" раскрыл подробности похищения бизнес-партнёра

Предприниматель, основатель сети "Додо пицца" Фёдор Овчинников рассказал о том, как был похищен его партнёр по бизнесу Владимир Горецкий, а также раскрыл подробности о злоумышленниках.

По его данным, Городецкий пропал в сентябре 2019 года, когда поехал в Латвию на встречу с инвестором. Там его отвезли в частный дом, прыснули в лицо из баллончика и связали.

— Пять дней Владимир провёл со связанными руками, повязкой на глазах... За это время с его счетов вывели 3,6 миллиона рублей — всё, что смогли, — написал Овчинников в "Фейсбуке".

Потом его освободили и даже купили билет на родину. Когда Горецкий вернулся, то сообщил обо всём друзьям и партнёрам. Как пишет Овчинников, уголовные дела возбудили и в Латвии, и в России. В итоге через 11 месяцев задержали того самого "инвестора", с которым встречался Горецкий.

— История ещё не закончилась. Впереди у следствия большая работа — доказать вину обвиняемого в суде, а также довести до конца разработку всех соучастников, — подытожил Овчинников.