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Спасатель рассказал Лайфу об эвакуации людей из пятиэтажки в Москве, где произошёл пожар — видео

О помощи жильцы кричали из окон.

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Видео © LIFE SHOT

Командир отделения пожарно-спасательной части Владислав Щербаков рассказал Лайфу о том, как происходило тушение возгорания и эвакуация людей из жилого дома на улице Кубинка, где произошёл пожар.

На третьем этаже с двери было открытое горение, загорались уже соседние двери. Подали водяной ствол на тушение пожара, было полное задымление, высокая температура. Сначала ворваться в квартиру не получалось, но после охлаждения... потушили всё успешно, всё удачно, — заявил Щербаков.

Одну из находившихся в доме женщин пришлось эвакуировать на носилках, её передали врачам скорой.

Люди просили о помощи с окон, также с квартир, кричали, были крики о помощи. Всех спасли, всё хорошо, — добавил собеседник.

В Москве ликвидировали пожар после взрыва в жилом доме

На месте происшествия работают эксперты, они выясняют обстоятельства случившегося.

В Мосгазе заявили, что газовое оборудование не является причиной пожара в здании. Там отметили, что все газовые приборы были целы и герметичны, нарушений в их работе обнаружено не было. Кроме того, месяц назад специалисты проводили плановое техобслуживание внутридомового газового оборудования, замечаний в ходе проверки они не выявили. По словам начальника столичного ГУ МЧС России Сергея Желтова, причиной пожара мог быть хлопок неизвестного баллончика в жилой комнате.

Ранее Лайф публиковал момент взрыва в жилом доме, попавший на видео.

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