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В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

Москва заинтересована в установлении причин произошедшего с блогером и не согласна с обвинениями в его отравлении.

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Фото © ТАСС / Kay Nietfeld / dpa

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений со странами Запада на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он напомнил, что многочисленные анализы, которые были сделаны российскими и германскими медиками, к сожалению, не помогли установить у пациента вещество, из-за которого он оказался в коме.

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Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные политики и СМИ трактуют историю с "отравлением" Навального, и почему семья политика не должна была отправлять его на лечение в Германию

Не знаем, как за последние сутки развиваются события, так как больной в Германии. Но в любом случае мы заинтересованы понять и определить, что случилось с больным, но пока не можем сделать этого, — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва терпеливо относится к различным поспешным формулировкам о "высокой доле вероятности отравления", которые используются немецкой стороной, однако на данной стадии она с ними категорически не согласна.

Приют оппозиционеров. Кого ещё лечила немецкая клиника "Шарите", куда привезли Навального

"Шарите" в переводе с французского — "милосердие". Сутки пребывания в этом престижном немецком медицинском центре стоят около 400 тысяч рублей. Но расценки не пугают политиков, которые часто выбирают именно этот госпиталь.

Надо найти отравляющее вещество! Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества? — поинтересовался он.

Напомним, блогер поступил в больницу утром 20 августа. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Позавчера там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.

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