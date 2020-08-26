В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений со странами Запада на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он напомнил, что многочисленные анализы, которые были сделаны российскими и германскими медиками, к сожалению, не помогли установить у пациента вещество, из-за которого он оказался в коме.

— Не знаем, как за последние сутки развиваются события, так как больной в Германии. Но в любом случае мы заинтересованы понять и определить, что случилось с больным, но пока не можем сделать этого, — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва терпеливо относится к различным поспешным формулировкам о "высокой доле вероятности отравления", которые используются немецкой стороной, однако на данной стадии она с ними категорически не согласна.

— Надо найти отравляющее вещество! Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества? — поинтересовался он.