В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений со странами Запада на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он напомнил, что многочисленные анализы, которые были сделаны российскими и германскими медиками, к сожалению, не помогли установить у пациента вещество, из-за которого он оказался в коме.
Травят мозг: как Запад использует "отравление" Навального?Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные политики и СМИ трактуют историю с "отравлением" Навального, и почему семья политика не должна была отправлять его на лечение в Германию
— Не знаем, как за последние сутки развиваются события, так как больной в Германии. Но в любом случае мы заинтересованы понять и определить, что случилось с больным, но пока не можем сделать этого, — указал представитель Кремля.
Песков добавил, что Москва терпеливо относится к различным поспешным формулировкам о "высокой доле вероятности отравления", которые используются немецкой стороной, однако на данной стадии она с ними категорически не согласна.
Приют оппозиционеров. Кого ещё лечила немецкая клиника "Шарите", куда привезли Навального"Шарите" в переводе с французского — "милосердие". Сутки пребывания в этом престижном немецком медицинском центре стоят около 400 тысяч рублей. Но расценки не пугают политиков, которые часто выбирают именно этот госпиталь.
— Надо найти отравляющее вещество! Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества? — поинтересовался он.
Напомним, блогер поступил в больницу утром 20 августа. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Позавчера там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.