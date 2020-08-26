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Правнук Агаты Кристи переименовал роман "Десять негритят"

При написании книги использовались слова, которые сегодня забыты, отметил Причард.

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Фото © Twitter / jclvallee1

Во Франции роман английской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят" сменил название и появился на полках магазинов в исправленной версии. Решение переименовать бестселлер принял правнук драматурга Джеймс Причард, передаёт RTL.

Новое название романа — "Их было десять". События разворачиваются на Негритянском острове, с развитием сюжета герои один за другим оказываются убиты. Со смертью каждого из них исчезает и одна из фарфоровых статуэток маленьких негритят.

Когда писалась книга, язык был другим, использовались слова, которые сейчас забыты. Эта история основана на популярной считалочке, написанной не Агатой. Я почти уверен, что первоначальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании оно было изменено в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его повсюду, — пояснил Причард своё решение.

По мнению потомка писательницы, Кристи не понравилось бы, если бы её словесные обороты обидели кого-либо.

Мы больше не должны использовать термины, которые могут причинить вред: это то поведение, которое следует принять в 2020 году, — добавил правнук драматурга.

Семь книг Агаты Кристи станут сериалами

Британский канал ВВС купил права на ряд детективов Агаты Кристи. Среди них "Испытание невинностью", "Смерть приходит в конце" и "Убийства по алфавиту".

Ранее в Берлине из-за "расистского" названия решили переименовать улицу Моренштрассе. Слово Mohren является грубым термином для темнокожих рабов, которых в XVIII–XIX веках держали при некоторых дворах в Германии.

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