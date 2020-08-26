Правнук Агаты Кристи переименовал роман "Десять негритят"

Во Франции роман английской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят" сменил название и появился на полках магазинов в исправленной версии. Решение переименовать бестселлер принял правнук драматурга Джеймс Причард, передаёт RTL.

Новое название романа — "Их было десять". События разворачиваются на Негритянском острове, с развитием сюжета герои один за другим оказываются убиты. Со смертью каждого из них исчезает и одна из фарфоровых статуэток маленьких негритят.

— Когда писалась книга, язык был другим, использовались слова, которые сейчас забыты. Эта история основана на популярной считалочке, написанной не Агатой. Я почти уверен, что первоначальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании оно было изменено в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его повсюду, — пояснил Причард своё решение.

Je trouve le changement de nom pour "Ils étaient dix" bien cool car ça permet de faire une phrase avec le "And Then There Were None" du titre anglais.

Plutôt amusant. pic.twitter.com/bk5F2daM9A — Houblon Warrior (@HoublonWarrior) August 26, 2020

По мнению потомка писательницы, Кристи не понравилось бы, если бы её словесные обороты обидели кого-либо.

— Мы больше не должны использовать термины, которые могут причинить вред: это то поведение, которое следует принять в 2020 году, — добавил правнук драматурга.