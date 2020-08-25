Потеряете и деньги, и ребенка. Почему не стоит покупать детские смарт-часы

Для детей продаются специальные носимые устройства. С них можно звонить, они показывают местоположение ребёнка, не разбиваются при ударе и не выходят из строя из-за попадания жидкости. Удобно? Нет. Вместе с этим они доставляют массу других проблем.

Смарт-часы начали выходить в начале 2010-х годов. Они были дополнением для смартфона с возможностями анализировать физическую активность и выполнять всякие мелочи вроде показа уведомлений и переключения музыки.

Детские смарт-часы — это полноценная альтернатива смартфону. С них можно звонить, отправлять СМС, добавлять номера в контакты. В них добавлены: слот для сим-карты для звонков и сообщений, датчик GPS для показа местоположения ребёнка, микрофон для незаметной прослушки окружающей среды.

Они водонепроницаемые и противоударные. Часы защищены от внешних воздействий, они прочнее смартфонов. А доступная цена (600–9000 рублей) позволяет без проблем поменять модель на новую в случае поломки.

Что ещё умеют детские часы: оповещать родителя, что часы сняты с руки, будить ребёнка с помощью звука или вибрации, измерять количество шагов, считать потерянные калории.

Компания "Связной" рассказала Лайфу о продажах таких аксессуаров в России. За первую половину 2020 года было продано 223,2 тыс. детских смарт-часов на сумму 561 млн рублей. Средний чек за устройство составляет 2,5 тыс. рублей.

По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", в топ-5 самых популярных брендов входят: Jet, Elari, "Кнопка жизни", Geozon и Digma. Повышенным спросом категория пользуется в преддверии нового учебного года, дополняет компания. В общем, детские смарт-часы — один из хитов российского рынка устройств.

Что не так с детскими смарт-часами?

Казалось бы, это идеальный девайс для ребёнка. Показывает время, держит на связи с родителем, отображает местоположение, не теряется и не бьётся. Как правило, восторг заканчивается после его покупки.

Их функциональность урезана. В часы могут добавить голосовой помощник, но его возможности ограниченны. Но это полбеды. Помимо того, в устройстве встречается масса ошибок.

1. Слабая автономность. Задача смарт-часов — обеспечить ребёнка связью с родителями. И большинство моделей этого не делают. Их среднее время работы без подзарядки, если судить по отзывам в Сети, — два-четыре часа.

На это влияет не только качество аксессуара. Любое устройство быстро разрядится со включённым GPS: датчик расходует много энергии.

То есть они не доживут до конца учебных занятий (с 8:30 до 13:30–14:00), конца долгой прогулки, поездки. Вы не сможете позвонить ребенку и не узнаете его местоположение. Единственный возможный сценарий использования — ребенку находиться поблизости и приходить подзаряжать аксессуар каждые два часа. Но тогда в часах нет смысла, если он и так постоянно рядом и регулярно приходит домой.

— Батарея садится за пару часов при отправке пары сообщений и пары видеовызовов. Заряжается дольше, чем разряжается, — пишет Евгений в отзывах об ELARI KidPhone 4G на "Яндекс.Маркете".

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2. Лаги и отсутствие поддержки разработчика. Программное обеспечение в большинстве детских девайсов сырое и нестабильное. При приёме вызова аксессуар может зависнуть, прогружает медленно, приложения могут вылетать.

— Приложение не работает из-за ошибки на сервере разработчика. Служба поддержки "Елари" на запросы не реагирует. Новогодний подарок ребёнку превратился в бесполезный хлам и разочаровал ребёнка. Подскажите, что говорить ребёнку о некачественном подарке от Деда Мороза? — пишет Денис о тех же ELARI KidPhone 4G.

3. Частый брак. Пользователи жалуются, что устройства нестабильно работают уже из коробки или быстро выходят из строя. Второе — особенно частая история с дешёвыми устройствами.

— Заказывали две пары часов детям. Одни сразу оказались с браком — не работает подсветка экрана. Сдали в магазин, купили такие же. На них появилась проблема с определением сим-карты. Перезагрузка не помогла. Через две недели использования вообще перестали включаться. Водой не мочили, обращались аккуратно, — пишет пользователь Iren о GEOZON Classic.

Что мешает детским смарт-часам быть нормальными?

Экономность родителей и брендов. Детские смарт-часы стоят от 600 до 9000 рублей, по данным "Яндекс.Маркета". Возвращаясь к данным "М.Видео-Эльдорадо", средняя цена устройства — 2500 рублей. Естественно, в них поставят дешёвые комплектующие — и работа таких устройств окажется нестабильной.

В обществе сложилось мнение, что детский гаджет должен быть доступным, это подтверждают и другие устройства. Если вы введёте в Google "топ смартфонов для ребёнка", в подборках появятся либо кнопочники, либо смартфоны до десяти тысяч рублей. Логика покупателя такова: они просты по функциональности, следовательно, и переплачивать за них не стоит.

Это большое заблуждение. Цена влияет не только на набор возможностей, но и на стабильность устройства. На полученные с продаж деньги производители закупают комплектующие, нанимают сотрудников, платят за аренду помещения. Чем больше вложений, тем выше качество, и наоборот.

Вендоры подстраиваются под запросы аудитории и создают ненадёжные, лагающие часы. Как получится за имеющиеся деньги. Раз вы готовы отдать минимальную сумму, то и результат получите соответствующий. История с умными часами для детей в очередной раз напоминает, что за качество нужно платить.

Что купить вместо детских смарт-часов?

Полноценные смарт-часы лишь частично решат проблему. Ребёнок будет видеть время, но отвечать на звонки без смартфона не сможет, потому что в них нет слота для сим-карты. Часы умеют так с eSIM, но в России технология лишь начала развиваться.

Смартфон — лучший вариант. Как бы вы ни уворачивались от его покупки, полноценное мобильное устройство — лучший способ оставаться с ребёнком на связи.

Оптимальный вариант — аппараты за 10–15 тысяч рублей. Они не лагают, долго живут, более-менее быстро загружают приложения и предлагают оптимальные параметры экрана и процессора. Среди таких моделей — OPPO A5 (2020), Redmi 9 и Redmi Note 8 Pro. Для защиты корпуса можно докупить силиконовый чехол-бампер и защитную плёнку, на AliExpress они стоят 100–300 рублей. Тогда единственной проблемой останется высокая вероятность, что ребёнок аппарат потеряет.

Что касается игр и развлечений, отвлекающих ребёнка, которых в смартфоне обилие, то от них вы никуда не денетесь. Сейчас цифровая эпоха, и они даже необходимы ребёнку, чтобы лучше социализироваться и иметь общие темы со сверстниками. И чем раньше он погрузится в мир технологий, тем лучше он будет в них ориентироваться. Вы можете ограничить пользование играми, приложениями и Интернетом в настройках родительского контроля.