"Подумал, что землетрясение". Житель московской пятиэтажки рассказал о взрыве в доме

Житель пятиэтажного дома в Москве, где утром прогремел взрыв и начался пожар, принял происходящее за землетрясение. Об этом он рассказал телеканалу "360".
Со слов Владимира, он спал в своей квартире, когда в другом конце здания раздался грохот. Этот шум и разбудил мужчину.
— Дом подпрыгнул. Подумал, что землетрясение. Услышал сирены, включил телевизор и через минут пять свет отключили, — поделился житель пятиэтажки.
Спасатель рассказал Лайфу об эвакуации людей из пятиэтажки в Москве, где произошёл пожар — видеоО помощи жильцы кричали из окон.
Когда Владимир выглянул в окно, он увидел дым и пожарных. Мужчина самостоятельно покинул здание и перегнал от него свою машину.
Напомним, в Москве утром 26 августа в жилой пятиэтажке на улице Кубинке произошёл взрыв, за ним последовало возгорание. Лайф публиковал видео момента взрыва. Из здания были эвакуированы 16 человек, обстоятельства случившегося выясняют специалисты.