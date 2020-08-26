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"Подумал, что землетрясение". Житель московской пятиэтажки рассказал о взрыве в доме

Из здания были эвакуированы 16 человек.

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Житель пятиэтажного дома в Москве, где утром прогремел взрыв и начался пожар, принял происходящее за землетрясение. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Со слов Владимира, он спал в своей квартире, когда в другом конце здания раздался грохот. Этот шум и разбудил мужчину.

Дом подпрыгнул. Подумал, что землетрясение. Услышал сирены, включил телевизор и через минут пять свет отключили, — поделился житель пятиэтажки.

Спасатель рассказал Лайфу об эвакуации людей из пятиэтажки в Москве, где произошёл пожар — видео

О помощи жильцы кричали из окон.

Когда Владимир выглянул в окно, он увидел дым и пожарных. Мужчина самостоятельно покинул здание и перегнал от него свою машину.

Напомним, в Москве утром 26 августа в жилой пятиэтажке на улице Кубинке произошёл взрыв, за ним последовало возгорание. Лайф публиковал видео момента взрыва. Из здания были эвакуированы 16 человек, обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

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