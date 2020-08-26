"Подумал, что землетрясение". Житель московской пятиэтажки рассказал о взрыве в доме

Житель пятиэтажного дома в Москве, где утром прогремел взрыв и начался пожар, принял происходящее за землетрясение. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Со слов Владимира, он спал в своей квартире, когда в другом конце здания раздался грохот. Этот шум и разбудил мужчину.

— Дом подпрыгнул. Подумал, что землетрясение. Услышал сирены, включил телевизор и через минут пять свет отключили, — поделился житель пятиэтажки.

Когда Владимир выглянул в окно, он увидел дым и пожарных. Мужчина самостоятельно покинул здание и перегнал от него свою машину.