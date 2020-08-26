"Всегда находится скандалист". Владелец катера в Утрише рассказал, почему брал деньги во время пожаров

Владелец катера рассказал, почему он брал деньги с пассажиров во время пожара в реликтовых лесах между двух населённых пунктов — Большой и Малый Утриш, сообщает издание "Подъём".

— Мне не нравится эта работа. Всегда находится скандалист, которому надо бесплатно. <...> По моим прикидкам, вывез тонн 30 и человек 300. Но заплатила 1/4 часть. На эти деньги купил бензин. Я работал с 16 до 6:00 и спалил 200 л, — цитирует издание слова Александра С.

Другой капитан рассказал, что сам вывозил людей бесплатно, но понимает коллегу.

— Я за два дня спалил бензина на 17 тыс. руб. А у него катер больше, и никто на заправке бесплатно не нальёт, — посетовал мореход.