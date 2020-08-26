"Всегда находится скандалист". Владелец катера в Утрише рассказал, почему брал деньги во время пожаров

Владелец катера рассказал, почему он брал деньги с пассажиров во время пожара в реликтовых лесах между двух населённых пунктов — Большой и Малый Утриш, сообщает издание "Подъём".
— Мне не нравится эта работа. Всегда находится скандалист, которому надо бесплатно. <...> По моим прикидкам, вывез тонн 30 и человек 300. Но заплатила 1/4 часть. На эти деньги купил бензин. Я работал с 16 до 6:00 и спалил 200 л, — цитирует издание слова Александра С.
Тушат всем миром. Эпицентр пожара в заповеднике Утриш под Анапой — видео с дронаЛайф показывает масштаб бедствия с высоты птичьего полёта.
Другой капитан рассказал, что сам вывозил людей бесплатно, но понимает коллегу.
— Я за два дня спалил бензина на 17 тыс. руб. А у него катер больше, и никто на заправке бесплатно не нальёт, — посетовал мореход.
Напомним, 25 августа из-за пожара в Утрише в Анапе эвакуировали около тысячи туристов. Все они были обеспечены водой, чаем и сухпайком. Также организованы автобусы для транспортировки туристов в близлежащие населённые пункты. Однако экипажи некоторых катеров брали с туристов деньги за эвакуацию из горящего заповедника. Ими уже заинтересовались в полиции.