В Москве многодетная пара похитила восьмимесячную дочь, отобранную опекой

В Москве многодетные родители, у которых органы опеки забрали восьмимесячную дочь, похитили её из Центра содействия семейному воспитанию. Как рассказал Лайфу источник, знакомый с ситуацией, мать девочки по решению суда временно ограничена в правах на неё.

Накануне женщина пришла погулять с малышкой, однако с прогулки ребёнка так и не вернула. Девочку обнаружили в квартире, где проживает её отец. Малышку вернули в центр, а её родителей задержали. На них завели уголовное дело о похищении несовершеннолетней.