Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве многодетная пара похитила восьмимесячную дочь, отобранную опекой

На родителей малышки завели уголовное дело.

156

Фото © Pixabay

В Москве многодетные родители, у которых органы опеки забрали восьмимесячную дочь, похитили её из Центра содействия семейному воспитанию. Как рассказал Лайфу источник, знакомый с ситуацией, мать девочки по решению суда временно ограничена в правах на неё.

Накануне женщина пришла погулять с малышкой, однако с прогулки ребёнка так и не вернула. Девочку обнаружили в квартире, где проживает её отец. Малышку вернули в центр, а её родителей задержали. На них завели уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Женщина выкрала ребёнка из роддома под Москвой, потеряв своего из-за выкидыша

Ранее супруги из Ростовской области похитили мальчика, чтобы заменить им своего погибшего сына.

Выбор редакции

Loading...