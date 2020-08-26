В Вологде загорелся ликёро-водочный завод — видео

В Вологде произошёл пожар на территории ликёро-водочного завода. Общая площадь возгорания составляет 625 квадратных метров.

В ликвидации огня задействованы 53 человека и 18 единиц техники. Все сотрудники предприятия смогли самостоятельно покинуть помещения до прибытия пожарных, сообщили в региональном ГУ МЧС России.