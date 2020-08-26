Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Вологде загорелся ликёро-водочный завод — видео

Его работники самостоятельно покинули помещения до прибытия пожарных.

93

Видео © МЧС России

В Вологде произошёл пожар на территории ликёро-водочного завода. Общая площадь возгорания составляет 625 квадратных метров.

В ликвидации огня задействованы 53 человека и 18 единиц техники. Все сотрудники предприятия смогли самостоятельно покинуть помещения до прибытия пожарных, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Фото © VK / mchs35

1 / 4

Мощный пожар на заводе в Волгоградской области ликвидирован

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Техасе прогремел взрыв на заводе по производству сжиженного газа.

Выбор редакции

Loading...