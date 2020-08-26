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Галлюцинации и кома. Семья из Челябинска поела грибов и оказалась в больнице

Всего пострадали три человека.

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Фото © Pixabay

Целую семью в Челябинске доставили в больницу после отравления собранными в лесу грибами, пишет 74.ru со ссылкой на пресс-службу горздрава.

По информации пресс-службы, во вторник в Челябинске было зафиксировано групповое отравление грибами-зонтиками семьёй, которая самостоятельно собирала грибы.

Вызов на один из адресов в Курчатовском районе поступил в 21:47. Оттуда в больницу увезли 63-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, — уточнили в горздраве.

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Женщине вменяют оставление в опасности.

В 21:49 поступил вызов с другого адреса — их 33-летней дочери, тоже в связи с отравлением грибами. Женщина с рвотой, тошнотой и эйфорией была доставлена в горбольницу № 5.

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