Галлюцинации и кома. Семья из Челябинска поела грибов и оказалась в больнице

Целую семью в Челябинске доставили в больницу после отравления собранными в лесу грибами, пишет 74.ru со ссылкой на пресс-службу горздрава.

По информации пресс-службы, во вторник в Челябинске было зафиксировано групповое отравление грибами-зонтиками семьёй, которая самостоятельно собирала грибы.

— Вызов на один из адресов в Курчатовском районе поступил в 21:47. Оттуда в больницу увезли 63-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, — уточнили в горздраве.