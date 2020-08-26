У вакцинированных от коронавируса изучат вторичный иммунитет к инфекции

Центр имени Гамалеи намерен в будущем изучить вторичный иммунитет к CoViD-19 у людей, прошедших вакцинацию. Специалисты выяснят, происходит ли после получения вакцины выработка клеток памяти, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать в случае встречи с возбудителем инфекции.

— Мы будем проводить серьёзные исследования, даже если титр антител упал, это ещё не значит, что человек не защищён, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ, — заявил РИА "Новости" директор центра Александр Гинцбург.

Вакцина, по его словам, может формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Последние в отсутствие антител при попадании в организм возбудителя быстро начинают их вырабатывать.

Сам Гинцбург, который привился от коронавируса ещё весной, через год после вакцинации планирует с помощью анализа выяснить, сохранились ли в его организме титры антител.