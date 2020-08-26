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У вакцинированных от коронавируса изучат вторичный иммунитет к инфекции

Специалисты проведут отдельное исследование.

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Фото © EPA / ТАСС

Центр имени Гамалеи намерен в будущем изучить вторичный иммунитет к CoViD-19 у людей, прошедших вакцинацию. Специалисты выяснят, происходит ли после получения вакцины выработка клеток памяти, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать в случае встречи с возбудителем инфекции.

Мы будем проводить серьёзные исследования, даже если титр антител упал, это ещё не значит, что человек не защищён, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ, — заявил РИА "Новости" директор центра Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

В исследовании каждый доброволец должен будет участвовать в течение полугода.

Вакцина, по его словам, может формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Последние в отсутствие антител при попадании в организм возбудителя быстро начинают их вырабатывать.

Сам Гинцбург, который привился от коронавируса ещё весной, через год после вакцинации планирует с помощью анализа выяснить, сохранились ли в его организме титры антител.

Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организму

Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

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