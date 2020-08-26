"Это ценные леса". Эколог рассказал, чего лишилась природа из-за пожаров в Утрише

Пожар в Утрише в Анапе ничем не отличается от других лесных возгораний, которые в России происходят каждый год на огромных территориях, однако из-за него пострадали уникальные леса, рассказал Лайфу главный эколог природоохранного фонда "Верховье" Юлий Добрушин.

— Сгорели, очень важно, самые ценные можжевеловые леса, ради которых и создавался этот заповедник. Это, конечно, большая беда. Восстановление подобных насаждений, которые насчитывают там сотни лет, это соответствующая длительная проблема, — сказал он.

Специалист добавил, что сам факт наличия пляжа в заповеднике или по соседству с ним — это всегда большая угроза для природоохраняемых комплексов. Массовый отдых на природоохраняемых территориях — это нонсенс, отметил он.

— Если он и возможен, то только в виде каких-то познавательных экологических экскурсий или экологического туризма по специально разработанным маршрутам. Со специальной амуницией, средствами защиты, — отметил он.