Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Ингушетии ликвидирован бандит, открывший огонь по силовикам

На месте обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ.

142

Бандит открыл огонь по правоохранителям и подорвал самодельное взрывное устройство при задержании в Ингушетии в ходе контртеррористической операции, он был нейтрализован. Об этом заявил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Органы безопасности выявили вооружённого злоумышленника 26 августа в лесу вблизи села Али-Юрт, работая в режиме КТО в Назрановском районе Ингушетии. В ответ на предложение сложить оружие боевик открыл огонь.

ФСБ ликвидировала канал вербовки и финансирования террористов ИГИЛ. Опубликовано оперативное видео

По данным силовиков, один из жителей Татарстана также занимался переправкой граждан России и стран СНГ на территорию Сирии для их участия в вооружённом конфликте на стороне боевиков.

В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв СВУ и был нейтрализован силами правопорядка, — сообщили в НАК, отметив, что на месте обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет. Органы безопасности проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Выбор редакции

Loading...