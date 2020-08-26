В Ингушетии ликвидирован бандит, открывший огонь по силовикам

ФСБ ликвидировала канал вербовки и финансирования террористов ИГИЛ. Опубликовано оперативное видео По данным силовиков, один из жителей Татарстана также занимался переправкой граждан России и стран СНГ на территорию Сирии для их участия в вооружённом конфликте на стороне боевиков.