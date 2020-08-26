В Ингушетии ликвидирован бандит, открывший огонь по силовикам

Бандит открыл огонь по правоохранителям и подорвал самодельное взрывное устройство при задержании в Ингушетии в ходе контртеррористической операции, он был нейтрализован. Об этом заявил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Органы безопасности выявили вооружённого злоумышленника 26 августа в лесу вблизи села Али-Юрт, работая в режиме КТО в Назрановском районе Ингушетии. В ответ на предложение сложить оружие боевик открыл огонь.
ФСБ ликвидировала канал вербовки и финансирования террористов ИГИЛ. Опубликовано оперативное видеоПо данным силовиков, один из жителей Татарстана также занимался переправкой граждан России и стран СНГ на территорию Сирии для их участия в вооружённом конфликте на стороне боевиков.
— В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв СВУ и был нейтрализован силами правопорядка, — сообщили в НАК, отметив, что на месте обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет. Органы безопасности проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.