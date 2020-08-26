Лайф публикует видео похищения восьмимесячной девочки из социального центра в Москве

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалась запись, на которой запечатлён момент похищения многодетными родителями восьмимесячной дочери. Кадры были сделаны в Москве после того, как пара вынесла малышку с территории Центра содействия семейному воспитанию и принесла домой.

Как стало известно Лайфу, по версии правоохранителей, мать девочки передала её отцу ребёнка через забор, а затем перелезла сама. Это было сделано для того, чтобы миновать пост охраны и не привлечь к себе внимание.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в день похищения женщина, у которой семеро детей, вела себя как обычно. Она пришла навестить малышку, взяла на прогулку и не вернула.

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа также оказались кадры задержания подозреваемой. На записи она выходит из дома вместе с дочерью на руках и правоохранителем.