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Вещество против коронавируса нашли в средстве от комаров

Но медики хотят провести дальнейшие тесты.

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Фото © Pixabay

Учёные из Лаборатории оборонных наук и технологий DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) Министерства обороны Великобритании исследовали популярный репеллент и выяснили, что его компонент может убить штамм CoViD-19, сообщает Sky News.

Оказалось, что вещество цитродиол, содержащееся в репелленте, способно убить штамм коронавируса. Также медики заявляли, что компонент этого средства от комаров был известен как средство от других типов коронавируса, — пишет издание.

При этом медики подчеркнули, что это пока лишь шанс для борьбы с болезнью, но необходимы дальнейшие исследования.

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На три дня она потеряла связь с реальностью.

Центр имени Гамалеи намерен в будущем изучить вторичный иммунитет к CoViD-19 у людей, прошедших вакцинацию.

Напомним, что о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

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