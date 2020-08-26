Вещество против коронавируса нашли в средстве от комаров

Учёные из Лаборатории оборонных наук и технологий DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) Министерства обороны Великобритании исследовали популярный репеллент и выяснили, что его компонент может убить штамм CoViD-19, сообщает Sky News.

— Оказалось, что вещество цитродиол, содержащееся в репелленте, способно убить штамм коронавируса. Также медики заявляли, что компонент этого средства от комаров был известен как средство от других типов коронавируса, — пишет издание.

При этом медики подчеркнули, что это пока лишь шанс для борьбы с болезнью, но необходимы дальнейшие исследования.

Центр имени Гамалеи намерен в будущем изучить вторичный иммунитет к CoViD-19 у людей, прошедших вакцинацию.