Сбежавшую с миллионами кассиршу задержали в Казани

325

Луиза Хайруллина. Фото © VK / Необычные новости

Сейчас с женщиной проводятся необходимые оперативно-следственные действия, выясняется местонахождение денег.

Сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину с семьёй задержали полицейские в съёмной квартире в Казани. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая вместе с семьёй скрывается в Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия. Выясняется местонахождение похищенных средств, — приводит пресс-служба МВД РФ слова Волк.

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и её семью по месту проживания не нашли. Дети кассира могли знать о планах матери. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×