На сбежавшую с миллионами Россельхозбанка кассиршу завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы Россельхозбанка Луизы Хайруллиной, которая украла из кассы 23 миллиона рублей и сбежала вместе с родственниками. Об этом сообщают "Вести. Башкортостан".

Как отмечается, по статье о присвоении денег кассирше грозит до десяти лет тюрьмы. Женщину и её родственников — мужа, дочерей и сестру — разыскивают сотрудники полиции.

Как писал Лайф, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из банка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов. Незадолго до исчезновения семья Хайруллиной продала машину, которая упоминается в ориентировке МВД.