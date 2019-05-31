Дети сбежавшей с миллионами кассирши проболтались о планах родителей

Сотрудница Россельхозбанка Луиза Хайруллина, которая украла из кассы 23 миллиона рублей и сбежала вместе с родственниками, могла отправиться "к тёплому морю". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным газеты, незадолго до исчезновения Хайруллиных дочки Луизы рассказали школьным учителям, что скоро всей семьёй едут к тёплому морю.

Знакомые супружеской пары, сбежавшей с миллионами, гадают, что могло толкнуть их на такой шаг.

— Руководство Луизе полностью доверяло. Я не понимаю, что могло случиться, чтобы вот так можно было всё разом перечеркнуть, — рассказала одна из коллег женщины, которая похитила 23 миллиона рублей.

По словам одного из кассиров банка, украденная сумма могла поместиться в обычную сумку или пакеты.

Как писал Лайф, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из банка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов. Незадолго до исчезновения семья Хайруллиной продала машину, которая упоминается в ориентировке МВД. На женщину завели уголовное дело по статье о присвоении денег, ей грозит до десяти лет лишения свободы.