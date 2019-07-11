Суд оставил под арестом сбежавшую с миллионами кассиршу

Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег.

В Башкирии Верховный суд отказал в изменении избранной ранее меры пресечения сбежавшей с миллионами кассирше Луизе Хайруллиной. Женщина останется под арестом в СИЗО по меньшей мере до сентября, сообщают "Вести-Башкортостан".

Хайруллина была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани. В столице Татарстана она находилась вместе с родственниками. Муж кассирши утверждает, что по его просьбе супруга выносила деньги из Россельхозбанка в течение двух лет. По словам мужчины, он проиграл украденные денежные средства в азартные игры.

Накануне Марат Хайруллин был задержан в аэропорту Уфы. Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата". По версии следствия, мужчина тратил деньги, делая ставки на спортивные состязания.