Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной

Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".

МВД опубликовало кадры задержания Марата Хайруллина — мужа кассирши Россельхозбанка, которая похитила 23 миллиона рублей. Мужчину взяли в аэропорту Уфы, когда он возвращался из Москвы после съёмок в ток-шоу. Полицейские в штатском встретили его в зоне прилёта и сопроводили в отдел. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".

Напомним, что в конце мая сотрудница Россельхозбанка Луиза Хайруллина украла миллионы из кассы и пропала с мужем и двумя детьми. Её задержали лишь спустя месяц с лишним на съёмной квартире в Казани. Мужа Луизы в тот день задерживать не стали. Сам он утверждает, что проиграл всё украденное в азартных играх. Похожей версии придерживаются и правоохранители. По их данным, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от неё похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счёт и расходовал, делая ставки на спорт.