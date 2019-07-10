Мужа сбежавшей с миллионами кассирши задержали в аэропорту Уфы

Марат Хайруллин возвращался из Москвы после съёмок в ток-шоу. У трапа его встречали полицейские.

СМИ сообщили о задержании супруга Луизы Хайруллиной — кассирши Россельхозбанка, которая похитила 23 миллиона рублей. Сама женщина была взята под стражу несколько дней назад, а её мужа задержали сегодня в аэропорту Уфы, сообщают "Вести-Башкортостан".

Марат Хайруллин находился в Москве, где принял участие в съёмках нескольких ток-шоу. А по возвращении на родину у самолёта его встретили полицейские.

Напомним, что Луиза Хайруллина украла миллионы из банковской кассы и пропала с мужем и детьми. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". А 4 июля — спустя месяц с лишним — её задержали на съёмной квартире в Казани. Мужа Луизы в тот день задерживать не стали. Сам он утверждает, что проиграл всё украденное в азартных играх и хочет объявить сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму.