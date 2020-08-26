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Путин указал главе Минобрнауки на рост стоимости обучения в некоторых вузах

Ранее министр говорил о недопустимости повышения цен.

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Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством указал министру науки и высшего образования Валерию Фалькову на рост стоимости обучения в некоторых вузах страны.

21 мая вы говорили о недопустимости пересмотра стоимости обучения. Но что я вижу: Московский государственный институт музыки имени Шнитке, Крымский педуниверситет, Севастопольский филиал Плехановского университета — в этих вузах как минимум уже объявлено о повышении стоимости обучения, — сказал глава государства.

Министр в свою очередь отметил, что подавляющее большинство вузов сохранило стоимость обучения на уровне прошлого года. При этом некоторые учебные заведения допустили отступления от рекомендации ведомства.

На сегодня ситуация скорректирована. Стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года, — заверил Фальков.

Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в 2020 году

В ведомстве отметили, что одно из главных требований к учебным заведениям сейчас — сохранить качество образования, учитывая все нюансы дистанционного режима.

Российский лидер указал, что финансовая ситуация в вузах может быть непростой. Путин предложил хотя бы частично компенсировать суммы, которые заведения хотели бы получить, подняв стоимость обучения.

Ранее Фальков заявлял, что в новом учебном году большинство вузов зафиксируют стоимость обучения на уровне 2019 года.

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