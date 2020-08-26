Путин указал главе Минобрнауки на рост стоимости обучения в некоторых вузах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством указал министру науки и высшего образования Валерию Фалькову на рост стоимости обучения в некоторых вузах страны.

— 21 мая вы говорили о недопустимости пересмотра стоимости обучения. Но что я вижу: Московский государственный институт музыки имени Шнитке, Крымский педуниверситет, Севастопольский филиал Плехановского университета — в этих вузах как минимум уже объявлено о повышении стоимости обучения, — сказал глава государства.

Министр в свою очередь отметил, что подавляющее большинство вузов сохранило стоимость обучения на уровне прошлого года. При этом некоторые учебные заведения допустили отступления от рекомендации ведомства.

— На сегодня ситуация скорректирована. Стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года, — заверил Фальков.

Российский лидер указал, что финансовая ситуация в вузах может быть непростой. Путин предложил хотя бы частично компенсировать суммы, которые заведения хотели бы получить, подняв стоимость обучения.