Кириенко пообщался с участниками форума "Рубеж 2020"

Сергей Кириенко поблагодарил команду "Молодёжки ОНФ" за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС. В рамках всероссийской акции "Мы вместе" участники "Молодёжки" обеспечивали пожилых и одиноких людей продуктами, лекарствами, помогали решить бытовые проблемы, обеспечивали медперсонал красной зоны горячим питанием, довозили врачей до работы и домой после ночной смены.

— Спасибо вам за неравнодушие. Для "Молодёжки ОНФ" нет чужих проблем. Будь то наводнение в Иркутске, пожары в Забайкалье, экологическая катастрофа на Таймыре или забота о врачах в период пандемии. Везде, где нужна помощь и люди — в тяжёлой ситуации, рядом оказывается "Молодёжка ОНФ". И это крайне важно. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, — отметил Кириенко.

Он добавил, что пандемия очень многое изменила в жизни страны, но как вирус передаётся от человека к человеку, так же передаются и убеждения.

— Период пандемии показал хороший пример успешного взаимодействия волонтёров и государства. Проект "Мы вместе", который объединил тысячи неравнодушных людей, продемонстрировал, что в сложной ситуации мы не разбегаемся каждый по своей норке, а объединяемся и помогаем друг другу. И "Молодёжка ОНФ" внесла в реализацию данной задачи огромный вклад, за что вам большое спасибо, — добавил первый замглавы АП.

В заключение он пожелал всероссийской команде расти и крепнуть, для того чтобы всегда оказываться там, где нужна помощь.