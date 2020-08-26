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Кириенко пообщался с участниками форума "Рубеж 2020"

Первый замруководителя Администрации Президента РФ в режиме видеосвязи пообщался с участниками всероссийского командообразующего форума "Рубеж 2020". Он проходит в Калужской области с 21 по 28 августа. В нём принимают участие 200 человек со всей страны.

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Фото © МолодёжкаОНФ / "ВКонтакте"

Сергей Кириенко поблагодарил команду "Молодёжки ОНФ" за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС. В рамках всероссийской акции "Мы вместе" участники "Молодёжки" обеспечивали пожилых и одиноких людей продуктами, лекарствами, помогали решить бытовые проблемы, обеспечивали медперсонал красной зоны горячим питанием, довозили врачей до работы и домой после ночной смены.

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Компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения: для эритроцитов — не больше пяти недель, а для тромбоцитов — всего пять суток. Именно поэтому важно оставаться донором даже на фоне пандемии.

Спасибо вам за неравнодушие. Для "Молодёжки ОНФ" нет чужих проблем. Будь то наводнение в Иркутске, пожары в Забайкалье, экологическая катастрофа на Таймыре или забота о врачах в период пандемии. Везде, где нужна помощь и люди — в тяжёлой ситуации, рядом оказывается "Молодёжка ОНФ". И это крайне важно. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, — отметил Кириенко.

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Волонтёры трудятся по 12 часов ежедневно. Им обеспечено усиленное питание.

Он добавил, что пандемия очень многое изменила в жизни страны, но как вирус передаётся от человека к человеку, так же передаются и убеждения.

Период пандемии показал хороший пример успешного взаимодействия волонтёров и государства. Проект "Мы вместе", который объединил тысячи неравнодушных людей, продемонстрировал, что в сложной ситуации мы не разбегаемся каждый по своей норке, а объединяемся и помогаем друг другу. И "Молодёжка ОНФ" внесла в реализацию данной задачи огромный вклад, за что вам большое спасибо, добавил первый замглавы АП.

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Они будут работать в несколько смен.

В заключение он пожелал всероссийской команде расти и крепнуть, для того чтобы всегда оказываться там, где нужна помощь.

Отметим, что на площадке форума собрались активисты в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов страны, которые уже принимали участие в мероприятиях "Молодёжки ОНФ". Образовательная программа форума направлена на обучение стратегическому управлению, ситуативному лидерству и навыкам работы в команде. Кроме того, участники форума пройдут специальный 16-часовой курс по программе подготовки добровольного пожарного. После успешной сдачи итогового экзамена молодые люди получат удостоверения добровольных пожарных инспекторов, которые участвуют в тушении различного рода пожаров и проводят профилактические мероприятия.

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