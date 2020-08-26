Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова. Видео © LIFE
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которые получат разработанную в РФ вакцину от коронавирусной инфекции.
Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, первый зарегистрированный отечественный препарат от CoViD-19 сегодня начал третью стадию клинических исследований. Для промышленного производства вакцины отобраны три площадки.
— Выразили желание о приобретении вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира. Среди обратившихся к нам стран и Республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Республика Казахстан и ряд других государств, — уточнила Голикова.
Додон заявил о готовности испытать российскую вакцину от коронавирусаПолитик находится на обследовании в одном из санаториев Подмосковья.
Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получит 10–15 регионов страны.