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Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса

О желании приобрести препарат сообщило 27 иностранных государств.

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Вице-премьер Татьяна Голикова. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которые получат разработанную в РФ вакцину от коронавирусной инфекции.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, первый зарегистрированный отечественный препарат от CoViD-19 сегодня начал третью стадию клинических исследований. Для промышленного производства вакцины отобраны три площадки.

Выразили желание о приобретении вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира. Среди обратившихся к нам стран и Республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Республика Казахстан и ряд других государств, — уточнила Голикова.

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Политик находится на обследовании в одном из санаториев Подмосковья.

Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получит 10–15 регионов страны.

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